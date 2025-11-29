Rinviata alle 15:30 la partita tra Sudtirol e Avellino: il comunicato della Lega Serie B.

L’FC Sudtirol comunica che la Lega Serie B ha deciso di posticipare di mezz’ora l’inizio della sfida valida per la 14ª giornata contro l’Avellino.

La partita, in programma oggi, sabato 29 novembre, allo Stadio Druso di Bolzano, inizierà quindi alle ore 15.30 anziché alle 15.00.

Il rinvio è stato reso necessario a causa dei ritardi subiti dalla squadra ospite durante il viaggio verso Bolzano, motivi classificati come cause di forza maggiore.

Le casse dello Stadio Druso apriranno alle 13.30 per permettere ai tifosi di acquistare i biglietti in vista del match.

Il comunicato della lega

La Lega Serie B ha comunicato ufficialmente il ritardo di 30 minuti: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, valutata la sussistenza di ragioni oggettive e d’intesa con le Società interessate, a parziale modifica del C.U. LNPB n. 38, con cui si è pubblicato il programma gare della 14 giornata, dispone la variazione di orario per SÜDTIROL – AVELLINO che si gioca alle 15,30 invece delle 15”.