A ogni costo: Biasci-gol, l’Avellino torna a sorridere
I biancoverdi tornano alla vittoria dopo due turni: decisivo il gol Tommaso Biasci nel primo tempo.
Attesa e voluta. Potrebbe essere sintetizzata in questo modo la vittoria in trasferta dell’Avellino contro il Südtirol. Un risultato che porta nuovi sorrisi in casa biancoverde, dopo una settimana caratterizzata da tanti punti interrogativi.
Le pesanti sconfitte con Cesena ed Empoli cancellate dal gol in apertura di primo tempo di Tommaso Biasci, nato quasi per caso o per un semplice segno del destino. L’ex Catanzaro, infatti, non era tra i titolari della sfida del “Druso“, iniziata con trenta minuti di ritardo, poi l’infortunio di Patierno nel riscaldamento e la nuova opportunità.
Una scelta casuale, inaspettata, che ha cambiato inavvertitamente le sorti della partita. In mezzo tanto cuore, ma soprattutto tanta voglia di provare a invertire il trend negativo.
Con la stessa grinta di Biancolino, caratteristica che ha contraddistinto l’allenatore campano anche durante la cavalcata verso la Serie B. Ripartire, dopo qualche difficoltà.
Nel segno di ‘Tommy’
“A volte non è solo talento, ma tutta la voglia che uno ha“, dichiarava qualche anno fa ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Un frase che racchiude tutta l’essenza del Biasci uomo, prima che calciatore. Una lunga scalata, fatta di momenti difficili, prima dell’approdo nella sua Itaca: Catanzaro.
In Calabria trova gol, continuità, ma soprattutto le conferme in Serie B. Un ragazzo semplice, ma con un tratto distintivo: i baffi. Indicati dopo ogni gol, simbolo di una gioia ritrovata. Poi l’addio e la ripartenza da Avellino, una nuova avventura tutta da vivere. A piccoli passi, scalando le gerarchie e sfruttando tutte le opportunità. Proprio come avvenuto contro il Südtirol.
Prime volte
Nella vittoria di Bolzano c’è, però, anche un’altra novità importante. Per l’Avellino è infatti arrivato il primo clean sheet esterno, merito soprattutto della grande prestazione di Giovanni Daffara. Il portiere classe 2004, alla quinta presenza stagionale, si è dimostrato attento in più occasioni, salvando il risultato con interventi importanti.
Al fischio finale spazio quindi ad abbracci e sorrisi liberatori, una risposta importante dopo un periodo difficile. I campani ripartono da tre, come direbbe qualcuno, e vedono nuovamente la zona playoff.