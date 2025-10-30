Sučić si prende l’Inter: la storia della trattativa che ha portato il croato a Milano

La storia della trattativa che ha portato il croato a vestire la maglia nerazzurra

Dal suo arrivo in nerazzurro al gol realizzato a San Siro nel 3-0 contro la Fiorentina di Stefano Pioli: Petar Sučić si è preso il centrocampo dell’Inter.

Il giocatore croato, che ha giocato undici partite tra Serie A e Champions League con la maglia dell’Inter, si sta ritagliando uno spazio importante all’interno dell’undici allenato da Chivu. Ma quali sono stati i passaggi fondamentali della trattativa che hanno portato Sučić a vestire la maglia nerazzurra?

Macchina del tempo. Per osservare al meglio le tappe che hanno portato il classe 2003 a Milano è necessario tornare ai primi giorni di febbraio 2025 quando l’Inter, per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10% di rivendita sulla plusvalenza futura, decide di bloccare il giocatore (LEGGI QUI)

“Sono felice per lui perché è un centrocampista completo che ha qualità e anche un motore importante – ha detto Chivu pochi minuti dopo dal termine della sfida contro la Fiorentina – . In occasione del gol è stato lucido e ha fatto vedere tutte le sue qualità, siamo contenti di lui per ciò che sta dando”.