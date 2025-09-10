Sučić: “Spero di continuare ad aiutare l’Inter per cercare di vincere tutto il possibile”

Le parole del centrocampista nerazzurro a Sportmediaset

Nuova realtà, primo bilancio: “Sono veramente molto felice, spero di continuare ad aiutare la squadra per cercare di vincere tutto il possibile: questa è la mia mentalità”. A parlare è Petar Sučić.

Intervistato a Sportmediaset, il centrocampista nerazzurro ha tracciato una prima linea della sua esperienza italiana: “A volte si gioca bene, altre volte meno. Ma la cosa più importante è sempre allenarsi al meglio: di sicuro vogliamo vincere trofei. Il rapporto con Chivu è buono, ascolto i suoi consigli. Dobbiamo cercare di migliorare partita dopo partita”.

Quali sono gli idoli di Sučić: “In Croazia tutti vorrebbero essere Luka Modric. Insieme a Brozovic, Kovacic e Rakitic è uno dei miei idoli”.

Poi, un commento sul Derby d’Italia contro la Juventus: “Mi aspetto una partita dura e difficile. Giocheremo contro una squadra ben allenata: dovremo dare tutto per vincere”.