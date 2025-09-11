Genoa, Sucu: “40 punti prima possibile, poi parliamo di altro”

Le parole del presidente del Genoa sulla stagione che attende i rossoblù

“Arrivare a 40 punti il prima possibile, poi parliamo di altre cose. Quando si è presentata la possibilità di investire nel Genoa abbiamo fatto un approfondimento molto breve e abbiamo deciso di investire, sono molto contento di quanto fatto”.

Così il presidente del Genoa Dan Sucu dalla ‘Sala delle Grida’ del Palazzo della Borsa di Genova.

Dalla scelta di investire nel club all’obiettivo stagionale della squadra: dalla ‘Sala delle Grida’ del Palazzo della Borsa di Genova, in occasione dell’incontro dal titolo “Genoa e il Calcio.

Un nuovo ponte tra le economie di Italia e Romania”, il presidente del Genoa Dan Sucu ha parlato così del suo arrivo alla guida della società rossoblù, sguardo rivolto alla nuova stagione appena cominciata.

Sucu: “Sono molto contento di quanto fatto col Genoa”

“Nel calcio la mia prima conoscenza è stata tre anni e mezzo fa quando gli azionisti di un club importante di Bucarest, il Rapid, il più vecchio di Bucarest con oltre un milione di tifosi, arrivarono e mi dissero di aver avuto la possibilità di prendere il club da un fallimento. – queste le prime parole di Dan Sucu – La squadra era già ripartita dalla quinta serie dopo il fallimento, mi hanno chiesto un investimento e ho fatto un aumento di capitale: a partire da tre anni fa siamo tra i primi sei club della Romania, l’anno scorso siamo arrivati quinti. Non siamo felici e quest’anno vogliamo vincere le coppe europee. Dopo aver investito nel Rapid Bucarest ho capito che un’azienda piccola non può fare performance senza consolidare, ho cercato partnership per il club e quando mi si è presentata la possibilità di investire nel Genoa abbiamo fatto un approfondimento molto breve e abbiamo deciso di investire. Sono molto contento di quanto fatto. Perché sono così felice? Ad agosto, a Moena, alla presentazione della squadra ho visto centinaia di tifosi a fare le loro vacanze, lontano da Genova, al fianco della squadra che amano, mi è sembrata una cosa bellissima. Poi non posso che ringraziare le oltre mille persone che hanno investito nel bond con cui il Genoa ha ristrutturato la Badia per i nostri ragazzi”.

Da quanto fatto a quello che Dan Sucu vorrà fare in questa stagione alla guida del Genoa. “Obiettivo? Arrivare ai 40 punti il prima possibile, poi parleremo di altre cose. Dobbiamo mettere alla prova le nostre risorse, che non sono poche, ma neanche enormi come possono pensare altri. Vogliamo fare bene, ma prima quaranta punti, il prima possibile. Voglio chiudere con la garanzia che mi sento molto responsabile per il club e state sicuri che farò del mio meglio per fare andare le cose al meglio”.