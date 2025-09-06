Suarez squalificato per sei giornate, Busquets per due: cosa è successo in Inter Miami-Sounders

Le squalifiche rimediate da Luis Suarez e da Sergio Busquets veranno scontate solamente in gare di Leagues Cup

È finita tra le polemiche e tra il nervosismo la gara di Leagues Cup tra i Seattle Sounders e l’Inter Miami. I Sounders hanno trionfato 3-0 e al fischio finale è scoppiata una rissa.

I due protagonisti in negativo sono stati Sergio Busquets e Luis Suarez. Il centrocampista spagnolo ha rimediato due giornate di squalifica per aver tirato un pugno a Obed Vargas.

Sei le giornate di squalifica, invece, per Luis Suarez che ha sputato a un membro dello staff dei Seattle Sounders. Le squalifiche, comunque, saranno da scontare nella Leagues Cup e non in MLS.

IL COMUNICATO DELLA LUAGUES CUP: “In conformità con il Regolamento della Leagues Cup, tutti e quattro i soggetti sanzionati riceveranno anche multe per la loro condotta. Tutte le sospensioni dovranno essere scontate nella successiva edizione o nelle successive edizioni della Leagues Cup fino al loro completamento”.

Le scuse di Luis Suarez

Luis Suarez si è poi scusato su Instagram per quanto successo in campo: “Innanzitutto, voglio congratularmi con i Seattle Sounders per il loro trionfo in Coppa di Lega. Ma soprattutto, voglio scusarmi per il mio comportamento al termine della partita“.

“È stato un momento di grande tensione e frustrazione, in cui subito dopo la fine della partita sono successe cose che non sarebbero dovute accadere, ma questo non giustifica la mia reazione. Ho commesso un errore e mi scuso sinceramente. Non è l’immagine che voglio dare di fronte alla mia famiglia, che soffre a causa dei miei errori, e di fronte al mio club, che non merita di essere colpito da una cosa del genere”: ha concluso il centravanti ex Barcellona.