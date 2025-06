Le parole sul futuro alla Cremonese di Giovanni Stroppa alla “Milano Football Week”

In occasione della “Milano Football Week”, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, è stato intervistato Giovanni Stroppa. Allenatore che ha riportato la Cremonese in Serie A -.

L’allenatore 57enne ha parlato della scelta del club di prendere strade diverse, nonostante la vittoria dei playoff contro lo Spezia e la promozione in massima serie.

In merito, Stroppa ha dichiarato: “In questo momento la società ha deciso di prendere strade diverse ma non ci sono problemi. Quello che ti muove è vedere se nella prossima avventura ci sono tutti i presupposti”.

Stroppa è poi tornato indietro di un anno, alla finale playoff persa lo scorso anno contro il Venezia: “L’aspetto fondamentale è stata la testa. Speravo che la finale persa potesse essere un punto di partenza. Poteva servire come spirito di rivalsa. La scintilla non è scattata all’inizio ma al mio ritorno in panchina è cominciato il vero percorso della squadra”.

Stroppa: “Separazione? Bisognerebbe chiederlo alla società”

Intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport, Stroppa ha dichiarato: “Come mai questa separazione? Bisognerebbe chiederlo alla società, fa parte della fine di un percorso straordinario, non mi soffermerei sulle ragioni. Andrei invece a ricordare quello che di buono è stato fatto da parte mia e da parte dello staff, sul risultato straordinario cercato e ricercato con tutte le forze che avevamo a disposizione dalla finale playoff dello scorso anno a quella vinta lo scorso anno“.

Sulla possibilità di ripartire dal Venezia, l’oramai ex Cremonese ha commentato: “Non lo so, è una delle possibilità. La si sta prendendo in considerazione, vediamo strada facendo se arriverà questa opportunità oppure no“.