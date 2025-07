Como, è fatta per la cessione di Strefezza all’Olympiacos

Gabriel Strefezza sarà un nuovo giocatore dell’Olympiacos: è fatta

Como e Olympiacos hanno trovato un accordo definitivo per Gabriel Strefezza. Il giocatore lascerà l’Italia per iniziare una nuova esperienza in Grecia.

Affare da 8 milioni comprensivi di bonus. L’esterno brasiliano firmerà un contratto quadriennale da 1,3 milioni annui.

L’operazione è stata condotta dalla WSA e, in particolare, da Alessandro Lucci e Alessio Ceccarelli.

Il Como aveva tentato di trattenere il giocatore che, però, è stato tentato dalla possibilità di partecipare alla Champions League e ha deciso di accettare l’offerta greca.