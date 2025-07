Como, Strefezza vicino all’Olympiacos: contatti continui tra le parti

Gabriel Strefezza vicino all’Olympiacos: contatti continui per trovare l’intesa

Si avvicina la cessione di Gabriel Strefezza all’Olympiacos. Il calciatore lascerebbe così l’Italia dopo 8 anni, vissuti con diverse maglie: SPAL, Juve Stabia, Cremonese, Lecce e Como.

Dopo una stagione e mezzo a Como, il calciatore brasiliano potrebbe ora volare in Grecia: contatti continui tra club e con l’intermediario e agente Lucci per trovare l’intesa. Ormai da giorni l’agente Lucci sta lavorando per consentire ai due club di chiudere l’operazione.

Nell’ultima stagione di Serie A, il calciatore classe ’97 ha preso parte a 37 partite, di cui 32 da titolare. Gabriel Strefezza ha segnato 6 gol in campionato e fornito 4 assist.