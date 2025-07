Andrea Stramaccioni, allenatore ex Inter e Udinese, è stato protagonista di un salvataggio al mare dove si trovava in vacanza: l’accaduto

Lunedì 28 luglio, l’ex allenatore di Inter e Udinese (tra le altre) Andrea Stramaccioni è stato protagonista di un episodio di salvataggio nei confronti di due ragazzine nel Gargano, in Puglia.

L’allenatore si trovava lì in vacanza con la famiglia, quando ha avvertito l’agitazione dei bagnanti e il fischietto di un bagnino rivolto nei confronti della diciassettenne e della diciannovenne, che stavano sbracciando e urlando a gran voce.

Così Stramaccioni si è precipitato in acqua, aiutando a portare in salvo le due ragazze. “Non sono un eroe, me la sono vista brutta anche io. Lo racconto per far tenere bene in mente a chi legge quanto è importante la vita“, racconta l’ex Inter a La Gazzetta dello Sport.

Un episodio spaventoso data anche la conformazione della spiaggia, che termina con due scogli dove si concentrano le onde. Luogo proprio dove si trovavano le due ragazze. Ma fortunatamente, tutto è andato per il meglio.

Stramaccioni eroe per un giorno: il raccontato del salvataggio

“Il bagnino da solo non ce l’avrebbe mai fatta. L’acqua era agitata e la zona era pericolosa. Ci siamo divisi, sono andato dalla ragazza più grande. Aveva paura ma le ho ribadito di ascoltarmi e stare calma. Ho controllato poi l’altra ragazza e ho visto che il bagnino era in difficoltà. Sono corso da lei, la situazione era disperata“, ha raccontato Stramaccioni.

Che ha poi continuato a spiegare nell’intervista per La Gazzetta: “Arrivata la barca ho avuto paura perché le corde non riuscivano a raggiungerci. Sono poi riuscito a ‘lanciare’ la ragazza verso i soccorsi. Ho sbattuto contro gli scogli ma alla fine sono riusciti a prendere anche me. Ho saputo solo a riva che entrambe le ragazze stavano bene. Mio figlio mi ha chiesto ‘Papà, e se fossi morto?’. Ma mi sono comportato come se in acqua ci fosse qualcuno della mia famiglia“.