La storia di Matthieu Udol: terzino sinistro francese vittima di tanti infortuni in carriera ma che ora è rinato col Lens

Nel mondo del calcio sono tanti i giocatori che, seppur promettenti, hanno dovuto fare i conti con troppi infortuni che li hanno costretti a ritirarsi in anticipo oppure a non poter raggiungere tutti i traguardi che sembravano poter ottenere.

C’è però anche chi, nonostante una sfortunatissima serie di guai fisici, è riuscito a tornare a giocare ad alti livelli e con un rendimento eccellente.

È il caso di Matthieu Udol, terzino sinistro francese che in questa edizione 2025/26 della Ligue 1 si sta prendendo una grandissima rivincita personale. Dopo tanti anni passati a lungo in infermeria e senza poter giocare molto, ora il classe 1996 è tornato protagonista.

Udol è infatti una delle migliori sorprese del campionato francese attualmente in corso, nel quale sta brillando assieme ai suoi compagni di squadra del Lens primo in classifica e che sogna di potersi confermare anche nella seconda di metà stagione come una delle rivelazioni in Ligue 1.

Matthieu Udol: 4 gravi infortuni al ginocchio destro tra il 2016 e il 2021

Tra il 2016 e il 2021, quando indossava la divisa del Metz, Udol è stato vittima di quattro gravi infortuni al ginocchio destro: tutto è cominciato nell’estate 2016 quando una prima rottura del legamento crociato lo ha tenuto fermo fino a febbraio 2017. Quello non è però l’anno della sua rinascita, perché il 15 ottobre – a campionato da poco iniziato – è vittima di una ricaduta fisica e deve rimanere ai box fino a fine maggio 2018, perdendo di fatto il resto della stagione.

Purtroppo per il francese, anche la stagione 2018/19 termina in anticipo. A dicembre 2018, Udol subisce una seconda rottura del crociato e questo sarà il suo periodo di stop più lungo in carriera, visto che tornerà in campo con il suo Metz soltanto nell’ottobre 2019. Quando il periodo buio sembrava ormai alle spalle e distante già due anni, nel novembre 2021 arriva un nuovo dramma per Udol: terza rottura del crociato destro e stop fino a giugno 2022. In totale per il terzino si contano ben 122 partite saltate in queste cinque stagioni per via dei tremendi infortuni.

Ligue 1 2025/26 da sogno: la rinascita con la maglia del Lens

Udol non si è però voluto arrendere e ha deciso di ripartire ancora una volta, nella stagione 2022/23, aiutando il Metz – che nel frattempo era retrocesso – a tornare subito nel massimo campionato francese giocando con continuità e su alti livelli. Grazie a queste ultimi tre anni di continua crescita, nell’estate 2025 è arrivata la chiamata di un club come il Lens, che è sempre molto attento a valorizzare i talenti francesi. Al momento della sua cessione, il Metz lo ha salutato con grande affetto visto che lo ha sempre seguito e aspettato durante il suo tormentato momento a causa degli infortuni.

Lo scorso ottobre, dopo la vittoria contro il Marsiglia, Udol commentava così la crescita e di tutto il Lens: “Non vogliamo fermarci e vogliamo continuare a migliorare. È una bella cosa. Magari più avanti nella stagione avremo momenti più difficili, non lo sappiamo. Ma intanto cerchiamo di cavalcare il più a lungo possibile questo bel momento. L’obiettivo è puntare in alto, possiamo ancora migliorare”. Parole che testimoniano come il terzino classe 1996 sia davvero uno che non molla mai.

Oggi Udol è uno dei migliori del Lens che è primo in classifica in Ligue 1 con un punto di vantaggio sul PSG e che punta a diventare campione d’inverno. La sua rinascita è certificata dal fatto che è primo in tutto il campionato per numero di assist (5) al pari di due grandi calciatori come Vitinha del PSG e Aubameyang del Marsiglia. I media transalpini hanno iniziato anche ad accostare il suo nome alla nazionale francese del CT Deschamps, in vista dei Mondiali 2026. Un esordio in nazionale sarebbe la conferma definitiva di una totale rinascita che soltanto 4 anni fa, dopo il quarto infortunio grave, per Udol sembrava impossibile.

A cura di Federico De Milano