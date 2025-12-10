Incredibile infortunio per John Stones: il difensore del Manchester City ha subito un guaio muscolare facendo l’albero di Natale.

Un imprevisto tanto curioso quanto pesante complica i piani del Manchester City. John Stones è finito fuori causa per un infortunio riportato… in salotto.

Secondo quanto riferito da The Touchline, il difensore stava sistemando le decorazioni natalizie quando, nel tentativo di raggiungere la parte più alta dell’albero, ha accusato un dolore improvviso che lo ha costretto a fermarsi immediatamente.

La natura esatta del problema non è stata resa nota, ma si tratterebbe di un guaio muscolare sufficientemente serio da imporre uno stop forzato. Una tegola inattesa per Pep Guardiola, già alle prese con una rosa non al completo.

In conferenza stampa, l’allenatore catalano ha confermato che Stones non sarà disponibile per la sfida di domani contro il Real Madrid, evitando però ogni riferimento sui possibili tempi di recupero.