Stojkovic: “Quello che stanno facendo a Vlahovic non va bene”

Le parole del commissario tecnico della Serbia Stojkovic sul momento di Dusan Vlahovic alla Juventus

Dusan Vlahovic sta vivendo un periodo complicato con la Juventus. L’attaccante sta infatti faticando a trovare spazio, ed è finito spesso al centro di critiche. L’ex Fiorentina è rimasto in panchina per tutta la partita contro i suoi ex compagni, e insieme a lui anche il compagno di reparto Kenan Yildiz.

Insomma, la stagione di Vlahovic è stata fin qui a dir poco movimentata. Dopo aver giocato quasi tutte le partite nella prima parte di stagione, è rimasto fuori in diverse occasioni. Al suo posto Randal Kolo Muani ha giocato la maggior parte delle gare da titolare dal suo arrivo.

L’attaccante ha trovato il gol due volte nel 2025, contro Empoli e Cagliari, e in tutto ha collezionato fin qui 14 reti e due assist. Adesso ci sarà la parentesi con la Serbia, con cui l’ex viola ha giocato appena due partite in questa stagione.

Nel corso della conferenza stampa del commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic, l’allenatore ha parlato anche di Vlahovic e del suo momento.

Stojkovic su Vlahovic: “Con me giocherà sempre”

Stojkovic ha cominciato parlando delle caratteristiche di Vlahovic e della situazione in casa Juventus. “Ho una buona e alta opinione di Vlahovic e delle sue qualità. Nel calcio arriva un momento in cui si respira un’aria negativa nel club. Non entrerò nei dettagli e non commenterò il motivo per cui non gioca e se dovrebbe, invece, essere impiegato di più. Sono affari loro“.

L’allenatore della Serbia ha poi concluso commentando l’impiego dell’attaccante in Nazionale. “Ogni giocatore ha momenti positivi e negativi nella propria carriera, noi apprezziamo Dusan come uno dei tasselli più importanti del nostro gioco. Con me giocherà sempre perché qui ha l’opportunità di dimostrare che quello che gli stanno facendo non va bene“.