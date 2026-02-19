Dopo la sconfitta contro il Frosinone e la dura contestazione dei tifosi, il presidente dello Spezia ha parlato del momento della squadra

Lo Spezia sta attraversando un momento complicato: una sola vittoria negli ultimi cinque match di Serie B. La diciottesima posizione in classifica preoccupa e al momento significherebbe retrocessione diretta in C.

Inoltre, dopo lo 0-2 casalingo contro il Frosinone, i tifosi spezzini hanno contestato pesantemente squadra e società, con la dirigenza che si è presa qualche giorno per valutare le prossime mosse.

In questo clima è intervenuto direttamente il presidente Charlie Stillitano, con una nota sul sito della squadra: “In questi giorni abbiamo ascoltato, analizzato e riflettuto. La sconfitta contro il Frosinone ha fatto emergere con forza la delusione e la rabbia di una città che vive per questi colori. È una reazione che comprendiamo. Quando i risultati non arrivano, è giusto assumersi le responsabilità. La classifica, a tredici giornate dalla fine, non è quella che avremmo voluto vedere. Non cerchiamo alibi o scorciatoie. Siamo consapevoli che il cambio di guida tecnica non ha prodotto l’immediata svolta che tutti auspicavamo, ma riteniamo che la responsabilità della situazione debba essere divisa tra società, staff e squadra“.

Stillitano ha continuato: “Le difficoltà si affrontano con lucidità, non con decisioni dettate dall’emotività. Pretendiamo di più da tutti: dall’allenatore, dai giocatori e da noi stessi. Servono compattezza, orgoglio e senso di appartenenza. Chi lavora per questo Club, indipendentemente dal ruolo che ricopre, deve sentire il peso e l’onore di rappresentare una città intera. Non possiamo cambiare ciò che è stato, ma possiamo determinare ciò che sarà. Mancano tredici partite: sono tredici opportunità. Il nostro destino è ancora nelle nostre mani ed è l’unità di intenti la medicina che può farci rialzare“.

Spezia, Stillitano: “Lottiamo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita”

L’americano si è poi rivolto ai tifosi e ai giocatori del club: “Alla nostra gente chiedo unità. La critica è legittima e nasce dal grande amore che i nostri tifosi nutrono per la maglia bianca, ma oggi più che mai lo Spezia ha bisogno di coesione. Comprendiamo bene la situazione e ogni decisione è ponderata e presa per cercare di fare il bene del Club. Ai nostri giocatori dico con chiarezza: avete le qualità, l’orgoglio e i valori per uscire da questa situazione. È il momento di dimostrarlo, insieme, sul campo. Indossare questa maglia significa assumersi responsabilità, ma anche avere l’opportunità di scrivere una pagina importante della nostra stagione“.

Il Presidente ha concluso: “Ora abbiamo il dovere di lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima partita, con coraggio, senso di responsabilità e fiducia. Uniti e compatti, pronti alla prossima sfida“.