Le parole del presidente del Lecce

“Questa è una stagione di una difficoltà unica”, parola di Saverio Sticchi Damiani. Il presidente del Lecce, intervenuto ai microfoni di TeleRama a margine della presentazione del Lecce Women ha parlato della stagione in corso, obiettivi futuri e non solo.

Il Lecce occupa il 15esimo posto e ha raccolto 5 punti dopo le prime sei giornate di Serie A. “Salvezza? Sarà difficile, lo abbiamo detto in tutti i modi. Nulla è scontato, però, in un campionato che si è snaturato, noi siamo atipici, siamo degli intrusi, però ogni giorno rappresenta uno stimolo per fare di più”.

Tanto dipenderà anche dai gol di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 arrivato dal Milan in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. “Di Francesco saprà dargli i consigli giusti. A me il compito, da padre di famiglia, di tenerlo tranquillo, sereno, proteggerlo perché va protetto”.

Sticchi Damiani aggiunge: “È così incredibilmente giovane e con tanto talento che, ogni volta che lo vedo, il mio primo pensiero è proteggerlo, tutelarlo da tutto quello che gli sta accadendo in questo momento”.

Lecce, Sticchi Damiani: “A Bologna meritavamo di vincere”

Cinque punti totali. Tre dei quali sono arrivati nella sesta giornata di Serie A nella sfida vinta 1-0 contro il Parma. Un momento di gioia incredibile anche per il presidente del club.

“Quando le cose non vanno – dice Sticchi Damiani – soffriamo tutti e tanto: soffrono i tifosi, ma soffriamo tanto pure noi. Quel risultato conquistato in casa di una diretta concorrente dopo una partita ben giocata, mi ha fatto tanto piacere perché con il Bologna credo meritassimo l’intera posta in palio e non siamo stati particolarmente fortunati”.