Ufficiale la nuova avventura di Raheem Sterling

Nuova avventura per Raheem Sterling, che per la prima volta in carriera giocherà fuori dai confini nazionali.

L’inglese, infatti, solo due settimane dopo esserci svincolato dal Chelsea, ha firmato col Feyenoord.

Contratto fino a fine stagione col club olandese, dove trovera Robin Van Persie come allenatore.

Una chance per riscattarsi per il classe ’94, che ha faticato nelle ultime esperienze con Chelsea e Arsenal.

Le prime parole di Sterling

Sul sito del Feyenoord, sono state riportate le prime parole del giocatore: “Come free agent, ho avuto, per la prima volta da molto tempo, l’opportunità di controllare il prossimo passo della mia carriera. Volevo prendermi il tempo necessario per parlare con i club e i loro allenatori per comprendere meglio il ruolo che avevano immaginato per me e assicurarmi di poter apportare un valore aggiunto concreto in questo nuovo capitolo. Dopo aver parlato approfonditamente con l’amministratore delegato Dennis te Kloese e Robin, sono fiducioso che il Feyenoord sia un posto in cui posso essere felice e affermarmi come un membro prezioso della squadra. Giocare all’estero è una sfida completamente nuova per me, e sono pronto ad accoglierla. Onestamente, non vedo l’ora di iniziare. Al Feyenoord, e in particolare a Robin e Dennis, un ringraziamento per la pazienza e la professionalità dimostrate durante questo percorso“.

Anche Van Persie ha parlato del nuovo arrivo: “Naturalmente è un’impresa fantastica essere riusciti a convincere un giocatore del calibro di Raheem a firmare con noi. Il suo curriculum calcistico parla da solo: è un giocatore le cui qualità possono senza dubbio cambiare l’esito di una partita, e sono convinto che si rivelerà un’aggiunta preziosa alla squadra mentre lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi nella seconda metà di questa stagione“.