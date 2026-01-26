Stephan Lichtsteiner è il nuovo allenatore del Basilea

Nuova avventura in panchina per Stephan Lichtsteiner

Ricordate Stephan Lichtsteiner? Il terzino svizzero ha legato gran parte della propria carriera da calciatore all’Italia, rimanendoci dal 2008 al 2018 e giocando prima alla Lazio e poi alla Juventus.

In seguito il ritiro dopo l’ultima esperienza all’Augsburg, ha poi intrapreso la carriera di allenatore tra giovanili e serie minori in patria.

A 42 anni, ora gli è stata affidata la panchina di una delle squadre più prestigiose di Svizzera: il Basilea. Contratto di ben tre anni e mezzo per lui, che quindi si è legato al club fino al 2029.

Questa la nota del Basilea: “L’FC Basilea 1893 ha nominato Stephan Lichtsteiner nuovo allenatore della prima squadra. Il 42enne, che conosce già molto bene il club per il suo lavoro con il settore giovanile, ha firmato un contratto fino all’estate 2029. Pascal Bader (43) si unisce all’FCB come assistente allenatore insieme a Lichtsteiner“.

Basilea, le prime parole di Lichtsteiner

Sul proprio sito ufficiale, il club svizzero ha riportato anche le prime parole del giocatore: “Sono profondamente convinto del progetto a lungo termine dell’FC Basilea e sono quindi lieto di farne parte da ora in poi. Sebbene il trasferimento avvenga un po’ prima del previsto, per me era scontato accettare questa sfida in questo grande club ora, data la situazione. Sono sicuro che insieme potremo raggiungere grandi traguardi all’FCB“.

I campioni di Svizzera in carica sono chiamati a una dura rimonta in campionato, in cui si trovato al quarto posto a dieci punti dal primo posto del Thun.