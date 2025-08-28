Pisa, ecco Stengs: la firma del giocatore

Calvin Stengs è pronto a vivere la sua nuova avventura in Italia

Calvin Stengs si appresta a diventare un nuovo giocatore del Pisa. Il giocatore, nella tarda mattinata di oggi (giovedì 28 agosto) ha firmato il suo contratto con il club toscano.

Il giocatore lascia il Feyenoord e, come raccontato nei giorni scorsi, arriva in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro.

Stengs, nella stagione 2024/25, ha giocato 16 partite tra Eredivise e Coppe nazionali mettendo a segno un gol e fornendo quattro assist.

L’olandese, dunque, si presenta come un ulteriore rinforzo per la squadra di Alberto Giardino in vista di questa avventura in Serie A.