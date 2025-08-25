Pisa, Stengs più vicino: previsto per domani un altro contatto con il Feyenoord
Calvin Stengs si avvicina al Pisa: previsto per domani un nuovo contatto con il Feyenoord.
Il Pisa si avvicina a Calvin Stengs: dopo i primi contatti, l’esterno del Feyenoord apre alla destinazione.
Nelle ultime ore si sono intensificate le trattative per portare il giocatore olandese in nerazzurro: ora è più vicino.
Nella giornata di domani è previsto un nuovo contatto tra Pisa e Feyenoord per parlare nuovamente del giocatore.
L’operazione sarebbe in prestito. Stengs arriva da una stagione da 1 gol e 3 assist in 12 presenze in Eredivisie.