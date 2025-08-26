Pisa, in arrivo Stengs: trovato l’accordo con il Feyenoord

Calvin Stengs (IMAGO)

Dopo Lorren, il Pisa è in chiusura anche per Stengs del Feyenoord

Pisa scatenato. Dopo gli arrivi già ufficiali di Cuadrado e Nzola e quello definito del talento brasiliano Lorran, i nerazzurri sono in chiusura anche per Calvin Stengs del Feyenoord.

Dopo che il calciatore ha aperto al trasferimento nella serata di lunedì, il club ha anche trovato l’accordo con gli olandesi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. L’olandese, che lo scorso anno ha terminato la stagione con 1 gol e 4 assist, può arrivare in Italia già tra stasera e domani.