Cristian Stellini (IMAGO)

Le parole nel post partita del vice allenatore del Napoli, Cristian Stellini, dopo la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo di Fabio Grosso

Dopo l’Inter vince anche il Napoli. La squadra di Conte batte il Sassuolo 1-0 e aggancia momentaneamente il Milan al secondo posto.

Cristian Stellini ha analizzato così il match: “Dal punto di vista medico le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Elmas aveva giramenti di testa anche dovuti all’influenza. Non abbiamo molte notizie da dare. Sicuramente c’è la felicità per la vittoria, i ragazzi sono stati bravi nonostante le difficoltà, che non sappiamo ancora quanto durerà“.

Stellini ha poi parlato del calendario della squadra azzurra: “Il calendario è stato fatto male. Non è possibile che in 28 giorni si giochino 9 partite. Mi sembra che nessun’altra squadra le abbia”.

Ha proseguito parlando del mercato: “A livello di testa i giocatori ci sono e fanno buone prestazioni. Le energie oggi non erano al massimo. Dal punto di vista fisico non è semplice, numericamente non siamo tanti, anche con la società ci sarà un discorso da fare, ci vorranno dei giocatori nell’immediatezza. Se certi giocatori non vengono usati abbiamo bisogno di giocatori da inserire o dovremo attingere dalla Primavera. In difesa siamo giusti, a centrocampo e in attacco non siamo messi bene, abbiamo bisogno di giocatori. Ora c’è un po’ di ansia perchè le partite sono tantissime. Questo è un mio ragionamento, si tratta di una questione numerica e non solo di scelte. Qualche intervento andrà fatto, è pianificato, il mercato di gennaio non è semplice ma andranno fatti”.