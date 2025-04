Napoli, Stellini: “Meret ha l’influenza. Buongiorno un problema col Milan”

Le dichiarazioni di Cristian Stellini, vice-allenatore del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna

A pochi minuti dalla gara della 31a giornata di Serie A contro il Bologna, Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di Dazn. Il vice-allenatore del Napoli ha spiegato il motivo delle assenze di Meret e Buongiorno.

Sul portiere: “Meret è affetto da un’influenza che lo ha colpito un paio di giorni fa. Non ha ancora recuperato completamente. Sara in panchina è giocherà Scuffet“.

Ha proseguito: “Buongiorno ha avuto un problema la scorsa partita. Nel corso della settimana non si è allenato completamente ed è rientrato negli ultimi giorni. In una partita come questa abbiamo bisogno di giocatori al 100%“.

Sul momento di forma: “L’ultimo periodo è stato un buon periodo in generale. Abbiamo trovato compattezza e risultati. Ci sentiamo pronti per una partita di questo livello. Il Bologna è in un’ottima striscia ma anche noi stiamo bene“.