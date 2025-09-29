Nuova avventura per Stefano Sensi che riparte da Cipro: l’ex Inter e Monza firmerà con l’Anorthosis

Dopo gli sprazzi di grande calcio fatti vedere con l’Inter e l’esperienza con il Monza, Stefano Sensi è pronto a ripartire. La sua nuova avventura sarà un po’ distante dai riflettori, per ritrovare se stesso e non solo.

A 30 anni, firmerà con l’Anorthosis nella prima divisione cipriota. Atterrato proprio a Cipro nella giornata di domenica 28 settembre accompagnato dal suo agente Tommaso Inzaghi, il centrocampista italiano ha già sostenuto le visite mediche.

Nella giornata di oggi – lunedì 29 -, è atteso il comunicato ufficiale del club. Rimasto svincolato dopo la retrocessione in Serie B del Monza, dunque, il classe 1995 è pronto a una nuova avventura.

Dopo 155 presenze in Serie A con le maglie di Sassuolo, Inter, Monza e Sampdoria, un nuovo capitolo per Sensi.