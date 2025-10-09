Mondiali U20, le formazioni ufficiali di Stati Uniti-Italia

Carmine Nunziata, ct dell’Italia U21 (CREDITS: Martina Cutrona)

Le formazioni ufficiali di Stati Uniti e Italia per il match valido per gli ottavi di finale del Mondiale Under 20

Non sono più ammessi errori, ora si inizia a fare sul serio. Il percorso dell’Italia Under 20 al Mondiale prosegue con l’inizio della fase a eliminazione diretta, dove gli azzurrini affrontano i sorprendenti pari età degli Stati Uniti.

I ragazzi di Nunziata hanno concluso il girone al 2° posto grazie ai 4 punti ottenuti tra Australia e Cuba, alle spalle dell’Argentina con cui hanno perso nell’ultimo turno.

Gli USA, invece, si sono messi in mostra nelle prime due gare dei gironi battendo 9-1 la Nuova Caledonia e 3-1 la Francia, terminando così la prima fase in prima posizione.

A un’ora dal match che vale l’accesso ai quarti di finale, sono state comunicate le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Stati Uniti-Italia

STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Norris, Wynder, Kohler, Westfield; Tsakris, Raines, Cremaschi; Gozo, Harnoune, Campbell. Allenatore: Mitrovic

ITALIA (3-4-3): Seghetti; Natali, Corradi, Verde; Cama, Riccio, Mannini, Idele; Idrissou, Okoro, Mosconi. Allenatore: Nunziata

L’esultanza di Cremaschi con la maglia degli USA dopo il primo gol contro la Nuova Caledonia (Screen)

Dove vedere Stati Uniti-Italia in tv e streaming

La partita tra Stati Uniti e Italia, in programma alle ore 21.30 italiane all’Estadio El Teniente di Rancagua, in Cile, sarà visibile sulle reti Rai.

Nello specifico, il canale dedicato sarà RaiSport, mentre per quanto riguarda la visione in streaming sarà possibile assistere alla partita su RaiPlay.