Stankovic-Bruges, nodo recompra nella trattativa con l’Inter

Per il trasferimento di Aleksandar Stankovic dall’Inter al Club Brugge c’è il nodo sulla recompra: distanza di cinque milioni tra le parti

Non solo Valentin Carboni, diretto al Genoa: l’Inter continua a lavorare anche per un’altra cessione, quella di Aleksandar Stankovic al Bruges. Per il passaggio del centrocampista classe 2005 al club belga, però, c’è distanza sulla recompra.

I nerazzurri, infatti, vogliono fissarla a 25 milioni di euro mentre il Club Brugge a 30.

Stanković è reduce dall’esperienza vissuta in Svizzera con la maglia del Lucerna dove ha collezionato 40 presenze, tre gol e due assist.