V. Carboni-Genoa e Stankovic-Bruges: le ultime sulle uscite dell’Inter

Le ultime novità sul calciomercato in uscita dell’Inter

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato in uscita. Si va avanti per Valentin Carboni al Genoa: si lavora per il prestito e ci sono tutti i presupposti per chiudere.

Mentre il discorso è leggermente diverso per quanto riguarda Aleksandar Stanković. Va avanti la trattativa con il Brugge che si chiuderà, però, solo nel caso in cui l’Inter dovesse mantenere la recompra.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO