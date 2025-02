Como, al via il progetto di riqualificazione dello stadio Giuseppe Sinigaglia

Il Como presenta il progetto del nuovo stadio: al via la riqualificazione del Giuseppe Sinigaglia.

Il Como, in collaborazione con il Comune di Como e lo studio di architettura Populous, ha annunciato l’avvio della prima fase di riqualificazione dello Stadio Giuseppe Sinigaglia. Il progetto mira a trasformare lo storico impianto in uno spazio moderno e multifunzionale, mantenendo viva la sua eredità storica.

La riqualificazione seguirà un cronoprogramma dettagliato che prevede la fase di progettazione e approvazione fino a maggio 2026.

Successivamente, la prima fase di costruzione inizierà a ottobre 2027 e la seconda fase proseguirà fino ad agosto 2028. Durante questo periodo, il club e il Comune di Como si impegneranno a mantenere un dialogo aperto con tifosi e residenti, garantendo trasparenza e coinvolgimento della comunità locale.

Inaugurato nel 1927 e intitolato all’eroe di guerra Giuseppe Sinigaglia, lo stadio ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. Ora, con la riqualificazione, si tornerà alla disposizione originale delle curve, com’era prima dell’inversione effettuata intorno agli anni ’80. Lo stadio dovrebbe superare quota 15 mila posti.

Il Como riqualificherà il Sinigaglia: il progetto

Questo nuovo progetto di riqualificazione rappresenta un passo significativo per il futuro dell’impianto, con l’obiettivo di renderlo un punto di riferimento non solo per gli eventi calcistici, ma anche per altre attività a beneficio della comunità.

Con l’avvio di questa iniziativa, Il Como e il Comune di Como dimostrano un impegno concreto nel valorizzare e modernizzare una struttura storica, promuovendo al contempo la partecipazione e il benessere della comunità locale.

Il club prosegue nella sua volontà di dire la propria nel calcio italiano, dopo la scalata delle categorie degli ultimi anni.