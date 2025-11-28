Tre giornate di squalifica a Idrissa Gueye dopo lo scontro con Michael Keane

Uno degli episodi più singolari della dodicesima giornata di Premier League è avvenuto durante la partita Manchester United-Everton.

Appena dopo 13 minuti dal fischio d’inizio, infatti, Idrissa Gueye si è infuriato con il compagno Michael Keane, arrivando perfino a dargli uno schiaffo sul volto. Il centrocampista dell’Everton è poi stato allontanato di forza da Pickford, prima di ricevere un cartellino rosso e rientrare negli spogliatoi.

A distanza di quattro giorni da Man Utd-Everton, giocatasi lo scorso lunedì 24 novembre, Gueye è venuto a conoscenza della sanzione assegnatagli: il calciatore senegalese salterà le prossime tre giornate di campionato.

Il suo ritorno è previsto dunque per la partita contro il Chelsea del 13 dicembre. Non sarà disponibile per le gare contro Newcastle, Bournemouth e Nottingham Forest.