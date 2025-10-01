Sporting, la probabile formazione contro il Napoli

La probabile formazione dello Sporting per la sfida del Maradona

Sarà lo Sporting il secondo avversario del Napoli in questa League Phase di Champions League, dopo la sconfitta all’esordio contro il Manchester City.

A differenza degli azzurri, i campioni di Portogallo in carica hanno iniziato con una vittoria la loro stagione europea, anche se contro un avversario certamente più modesto.

Contro i kazaki del Kairat, infatti, i portoghesi si sono imposti per 4-1, con i gol Quenda, Santos e Trincao, autore di una doppietta.

Di seguito la probabile formazione che Borges potrebbe scegliere per la partita del Maradona (qui invece quella del Napoli).

La probabile formazione

Lo Sporting si schiererà col 4-2-31, con Rui Silva tra i pali. La difesa sarà composta dalla coppia centrale Debast–Inacio, con Vagiannidis a destra e Araujo a sinistra. Davanti alla difesa ci sarà come sempre Hjulmand, oltre a uno tra Morita e Kochorashvili. Sulla trequarti spazio a Trincao, con Pedro Gonçalves a sinistra e il giovane Quenda a destra. Davanti, Suarez sarà l’unica punta.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, Gonçalves; Suarez. All. Borges.

Dove vedere Napoli-Sporting in tv e streaming

La partita tra Napoli e Sporting, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League, si giocherà nella serata di oggi, mercoledì 1 ottobre, con calcio d’inizio alle 21:00.

La gara sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go.