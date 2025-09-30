Il curioso caso a poco più di 24 ore dalla sfida di Champions League contro il Napoli

Rui Borges e lo Sporting Cp non parleranno alla vigilia della gara di Champions League contro il Napoli.

L’aereo del club portoghese, infatti, ha avuto dei problemi e, la squadra, ha dovuto aspettare circa 5 ore prima di partire.

Un caso molto singolare visto che la squadra portoghese scenderà in campo domani (1 ottobre) allo stadio Diego Armando Maradona alle 21:00 per sfidare il Napoli.

Antonio Conte ha parlato nelle scorse ore. Rui Borges, invece, non parlerà in conferenza stampa.