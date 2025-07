Milan, via Sportiello: su di lui Cremonese e Atalanta. Al suo posto può arrivare Terracciano

I rossoneri stanno facendo delle valutazioni sul ruolo di secondo portiere; su Sportiello ci sono Atalanta e Cremonese.

Il Milan ragiona su più fronti in vista della prossima stagione. La volontà della società rossonera è quella di regalare a Massimiliano Allegri una squadra di livello per tornare a essere competitivi.

In particolare per quanto riguarda il ruolo di secondo portiere da affiancare a Maignan. Sportiello andrà via: su di lui ci sono l’Atalanta e la Cremonese.

Il classe 1992 ha già vestito la maglia dei nerazzurri dal 2013 al 2017 e dal 2019 al 2023. In maglia Atalanta ha messo a referto 137 presenze disputando 12.213 minuti in campo.

Al posto di Sportiello, in caso di uscita, il Milan virerebbe su Terracciano come vice di Maignan, sul quale nei giorni scorsi si era mossa la Cremonese.