Artistico in rovesciata, Cuppone bis e finale ‘thriller’: Spezia-Virtus Entella, quanti colpi di scena

La gara tra Spezia e Virtus Entella termina 1-1: tante emozioni nella sfida salvezza dello stadio “Picco”.

Gol in rovesciata, espulsioni e un finale thriller. La gara tra Spezia e Virtus Entella, terminata con il risultato di 1-1, ha saputo regalare al “Picco“, teatro della sfida tra le due squadre liguri, davvero tante emozioni.

Un match iniziato con il toccante ricordo di Nicolas Giani, ex calciatore bianconero scomparso appena una settimana fa. Una maglia celebrativa a inizio partita accompagnata dagli applausi della tifoseria spezzina. Gesto semplice e sincero, ma indelebile.

Poi solo campo e colpi di scena. Prima il calcio di rigore fischiato per gli uomini di Donadoni, convertito successivamente in calcio di punizione, dopo un minuto di gioco, poi il gol in rovesciata di Artistico, a segno come nella gara d’andata. In mezzo il pareggio immediato di Cuppone, ancora protagonista dopo la rete realizzata contro il Frosinone. Impatto decisamente importante per l’ex Audace Cerignola.

Finita? Non proprio. Al 33′ arriva infatti il rosso diretto per Guiu, autore di un duro intervento ai danni di Valoti. Tutte premesse di un finale da montagne russe.

Equilibrio

Nel secondo tempo la Virtus Entella, nonostante l’inferiorità numerica, riesce infatti a resistere mostrando tutto il coraggio, e l’equilibrio, di una squadra intenzionata a lottare fino alla fine pur di conquistare la permanenza in Serie B. Il finale di gara, dunque, è quasi da film. La squadra di Chiappella sfiora addirittura il vantaggio in due occasioni, ma è al 93′ che si consuma l’ennesimo colpo di scena del match.

Contatto in aera tra Marconi, già protagonista in occasione del rigore poi revocato del primo tempo, e Skjellerup, altro volto nuovo in casa Spezia dopo l’ultima sessione invernale di calciomercato. Lungo check per Ayroldi, poi richiamato al monitor. Dopo la revisione, tuttavia, viene confermata la decisione di campo, ovvero calcio d’angolo per i padroni di casa. Non succede più nulla, ma tra colpi di scena, emozioni e rovesciate è già una serata da ricordare.