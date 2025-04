Spezia, ecco Roberts: “Realtà fantastica, affare chiuso in poco tempo. Stillitano? Era il mio coach”

Le parole del nuovo proprietario dello Spezia, Thomas Roberts.

Tempo di presentazioni in casa Spezia, che ha visto partire ufficialmente la nuova era targata Thomas Roberts. L’imprenditore americano ha rilevato il club ligure nei giorni scorsi dalla FC32 , un’operazione che ha dato nuovo entusiasmo e ambizioni all’ambiente bianconero.

Tanti i temi toccati durante il primo incontro con la stampa, dai progetti fino alle motivazioni che lo hanno spinto a investire dalle parti del “Picco“. Roberts si è inoltre soffermato sul rapporto con Charlie Stillitano, nuovo Presidente, già presente nel CDA della società spezzina anche con la precedente proprietà.

“La presenza di Charlie ha sicuramente influito sulla scelta finale, era il mio coach”, alle spalle del nuovo proprietario dello Spezia c’è infatti anche una breve carriera da portiere con la squadra dell’Università di Princeton. “Sono davvero felice -prosegue- di fare parte di questa realtà”.

E sugli obiettivi: “Il nostro è un progetto a lungo termine, che mira soprattutto a un modello di business duraturo. I momenti di incertezza appartengono ormai al passato, adesso dobbiamo terminare la stagione nel migliore dei modi. Poi penseremo al futuro”.

Spezia, Roberts: “Siamo ambiziosi, ma è giusto andare per gradi”

Le parole del nuovo proprietario dello Spezia, Thomas Roberts: “Abbiamo chiuso rapidamente l’accordo, sono contento di poter lavorare con due professionisti come Andrea Gazzoli e Andrea Corradino. Stillitano lavorerà a stretto contatto con loro, vogliamo dare stabilità al club. Procederemo per gradi -dichiara-, ma ovviamente gli obiettivi a lungo termine sono sicuramente ambiziosi”.

E ancora: “Ho colto al volo l’opportunità Spezia, ho visto un grande attaccamento nella tifoseria. La crescita sportiva deve però essere accompagnata da una buona gestione societaria, vogliamo creare una squadra forte in tutti i sensi per regalare a città e tifosi quello che aspettano”.

Stillitano: “Stiamo già pensando ai rinnovi di Gazzoli e Melissano”

Spazio poi al nuovo Presidente bianconero, Charlie Stillitano: “Per me è un grane onore poter ricoprire un incarico del genere all’interno di un club con questa storia. Bisogna comunque ringraziare la famiglia Platek, che ha investito diverse risorse. Quando sono arrivato ho capito che la società aveva bisogno di sostegno, per questo ho pensato a nuovi possibili investitori. E tra questi c’era, appunto, Roberts”.

Poi l’annuncio: “Prossimamente penseremo ai rinnovi di Gazzoli e Melissano, ne abbiamo già parlato perché hanno lavorato bene. Puntiamo a essere un club solido sia sul piano sportivo che finanziario, e in mente abbiamo riferimenti come Atalanta o Udinese. Serie A? Se non dovesse andare bene durante questa stagione, ci riproveremo. Lo Spezia può contare su strutture importanti, che rappresentano una grande opportunità”.