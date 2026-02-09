Questo sito contribuisce all'audience di

Spezia, in dirittura la cessione di Laurens Serpe alla Forte Virtus

Gianluca Di Marzio 9 Febbraio 2026
Laurens Serpe va verso il trasferimento negli Emirati Arabi: è in dirittura il suo passaggio dallo Spezia alla Forte Virtus

Laurens Serpe si prepara a una nuova esperienza. È infatti in dirittura il trasferimento del difensore dallo Spezia alla Forte Virtus, club degli Emirati Arabi Uniti di cui è proprietario l’ex Lazio Maurizio Setti.

La squadra di Abu Dhabi ha già completato dei trasferimenti dall’Italia in passato, come con l’ex terzino della Lazio Mohamed Fares.

Serpe è di proprietà dello Spezia, ma non è sceso in campo in questa stagione in Serie B.

Serpe è reduce dall’esperienza in prestito in Serie C con la maglia della Pro Vercelli, con cui ha giocato in tutto 12 partite.