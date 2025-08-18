Spezia-Sampdoria, dal gol annullato a Depaoli al 94′ al rigore (ri)battuto da Kouda

Dal gol annullato alla Sampdoria al rigore (fatto ribattere) di Kouda

Succede di tutto nei minuti finali di Spezia-Sampdoria. La sfida di Coppa Italia, che ha visto trionfare i padroni di casa, è stata protagonista di due curiosi episodi. Il primo, al 94′, quando la Sampdoria si è vista annullare un gol. Nel dettaglio: punizione di Henderson, sponda e gol di testa di Depaoli. Dopo un lungo controllo, però, arriva la decisione del VAR che decreta il fuorigioco.

A seguire, dunque, si è arrivati ai calci di rigore (non essendoci i tempi supplementari). Il primo rigore viene calciato – e sbagliato – da Henderson. Successivamente, ecco Soleri che segna il momentaneo 2-1 (essendo terminata 1-1 ai 90′).

L’episodio più curioso, però, avviene al terzo tiro. Kouda calcia in porta ma Ghidotti respinge la conclusione. Il VAR interviene anche in questo caso.

Il motivo? Da individuare nel portiere blucerchiato che aveva i piedi fuori dalla linea di porta al momento della battuta. Rigore calciato (nuovamente) e segnato dal giocatore dello Spezia.