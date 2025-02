Spezia-Palermo, Ranocchia la sblocca dopo 23 secondi

Il centrocampista rosanero porta in vantaggio i suoi nella gara del Picco.

Si sblocca subito la gara tra Spezia e Palermo, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B.

Filippo Ranocchia, centrocampista rosanero, ha infatti regalato il vantaggio agli uomini di Dionisi dopo nemmeno 23 secondi dal fischio d’inizio.

Un gol di pregevole fattura, con il numero 10 che, ha agganciato palla sulla trequarti, lasciando poi partire un tiro mancino finito all’incrocio dei pali.

In campo anche il nuovo acquisto del club siciliano, Joel Pohjanpalo, uno dei grandi protagonisti attesi per la sfida del “Picco“. Il Palermo , intanto, conduce già 0-1 grazie all’ ex Monza.

Si tratta, nel complesso, della quinta rete più veloce nella storia della Serie B.

Da Bellotto a Ranocchia: i gol più veloci nella storia della Serie B

In questa speciale classifica troviamo al primo posto Daniele Bellotto, in gol dopo 7 secondi nella sfida tra Ancona e Salernitana del 7 aprile 2002, seguito subito dopo da Haris Skoro, a segno dopo 9 secondi con il suo Torino durante il campionato 1989-1990. Il terzo posto ci riporta, invece, alla stagione attuale, esattamente alla rete di Simy in Salernitana-Sampdoria arrivata dopo 15 secondi dal fischio d’inizio.

Sempre durante questo campioanto è arrivato il quarto gol più veloce di sempre con Nunzio Lella in Bari-Brescia, realizzato dopo 21 secondi. Da oggi, in questo club ristretto, ci sarà anche Filippo Ranocchia.