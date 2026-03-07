Spezia-Monza, dal rosso a Carboni al pareggio di Aurelio: cosa è successo

Prima il doppio giallo nei confronti del difensore biancorosso, poi il pareggio di Aurelio: la ricostruzione.

Succede di tutto al “Picco” durante il primo tempo tra Spezia e Monza, che aveva visto i biancorossi andare sul doppio vantaggio con Petagna e Cutrone. Al minuto 34, infatti, Carboni, fresco di rinnovo fino al 2029, entra in ritardo su Bandinelli a centrocampo e viene quindi punito da Maresca con il secondo giallo. Il difensore biancorosso aveva infatti ricevuto il primo cartellino in apertura di primo tempo.

Nemmeno due minuti più tardi ecco anche la rete del pareggio di Aurelio, abile a sfruttare di testa una palla dalla destra. Cambia dunque tutto in pochi attimi, con il Monza ora chiamato ad affrontare il resto della partita con un uomo in meno.

Resta dunque la grande reazione dello Spezia, che approfitta subito dell’inferiorità numerica della formazione ospite per riportare il match in parità. I bianconeri avevano già accorciato le distanze in precedenza con l’ennesima rete di Artistico, abile a sfruttare una palla vagante in area di rigore con un piazzato all’angolo sinistro della porta difesa da Thiam.

La seconda rete, invece, porta la firma del terzino classe 2000, arrivato al quarto gol in campionato e già protagonista di reti importanti durante il suo percorso con la squadra ligure. Gol, emozioni e colpi di scena, il secondo tempo di Spezia e Monza è pronto a ripartire da qui.