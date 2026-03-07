Artistico show: lo Spezia batte il Monza in rimonta nel segno del “Tiburon”

La doppietta di Artistico e la grande prova di Bandinelli, autore di un gol, consentono allo Spezia di battere il Monza in rimonta.

Tensione e adrenalina. La vittoria dello Spezia sul Monza è frutto di un pomeriggio a tratti ‘folle’, sicuramente ricco di emozioni. Una rimonta che, almeno per un momento, ha riportato le lancette dello stadio “Picco” indietro di un anno.

La gara, infatti, non era iniziata nel migliore dei modi per la squadra di Donadoni. Le reti di Petagna e Cutrone, insospettabile duo a ex tinte rossonere, avevano lasciato presagire una situazione sempre più difficile per i liguri a livello di classifica. Poi la svolta.

A guidarla Filippo Bandinelli e, ovviamente, Gabriele Artistico. Il primo a caccia di conferme definitive dopo il suo arrivo a La Spezia nell’estate 2023. Tanti infortuni, una continuità difficile da ritrovare, e la rinascita proprio nel momento più importante della stagione. Il secondo, invece, trova una doppietta che gli permette di raggiungere la doppia cifra in Serie B per la prima volta in carriera.

Gavetta, attesa e sacrificio, ingredienti fondamentali nel lungo percorso del “Tiburon“. E così anche la maglia numero 9 bianconera, dopo Pio Esposito, ha finalmente incrociato un altro protagonista. Menzione speciale poi per ‘l’uomo delle rimonte’: Giuseppe Aurelio. Dai gol con Palermo e Frosinone della scorsa stagione a quello contro il Monza, un arco temporale capace di costruire nuove certezze. Per lui, e per lo Spezia.

Sulle spalle di “Pippo”

È il minuto 60, tutto lo stadio “Picco” accompagna l’uscita dal campo di Bandinelli con una vera e propria standing ovation. Gol, carattere e grinta, come in occasione del secondo cartellino giallo rimediato da Carboni, difensore del Monza, autore di un intervento in ritardo proprio ai danni del numero 25 dello Spezia.

E poi il gol, puntuale e decisivo, che ha completato la rimonta sulla squadra di Bianco. Quantità e qualità, caratteristiche che lo hanno accompagnato fino al suo esordio in massima serie. Pronte a guidare la corsa salvezza dei liguri in un finale di stagione che non ammetterà passi falsi.

Dieci volte Artistico

In tutti i modi. Potrebbe essere forse questo il modo giusto per descrivere la partita, e la stagione, di Gabriele Artistico con la maglia dello Spezia. La prima fase di adattamento, la pesante eredità di Pio Esposito da raccogliere, ma soprattutto la fame, e la voglia, di emergere anche in Serie B. La svolta il 30 novembre scorso nel derby contro la Sampdoria, terza gara della gestione Donadoni.

Da quel momento in poi solo gol, spesso decisivi. Ben cinque nelle ultime quattro gare, caratterizzate da due vittorie e un pareggio per i bianconeri. Un cerchio che si chiude dopo l’ottimo percorso portato avanti durante gli ultimi anni. La ripartenza dalla Serie C, con la maglia della Virtus Francavilla, e una passione per il calcio che lo ha accompagnato fin da quando era un bambino. Roma e famiglia come basi di vita, una storia con un finale ancora tutto da scrivere.