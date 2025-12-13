Spezia-Modena, rigore revocato agli ospiti dopo OFR: il motivo
Episodio discusso durante il match tra Spezia e Modena: revocato rigore agli ospiti dopo OFR, ecco la ricostruzione completa.
Momenti decisamente concitati durante il match tra Spezia e Modena, in campo per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Al 56′ viene assegnato un calcio di rigore agli ospiti dopo un contatto in area tra Mateju e Massolin.
Dopo qualche minuto di attesa, con Pedro Mendes già sul dischetto, Perri viene però richiamato al monitor per un possibile OFR. Le immagini mostrano infatti una dinamica differente rispetto a quanto successo in campo, evidenziando dunque una simulazione da parte di Massolin. Rigore pertanto revocato e cartellino giallo per il centrocampista francese.