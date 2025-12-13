Ricomincio da tre: il Modena torna alla vittoria

Il Modena supera lo Spezia al “Picco” all’interno di un match ricco di emozioni: l’ultimo successo risaliva allo scorso 2 novembre.

Riparte la corsa del Modena. I gialli, impegnati sul campo dello Spezia per la sedicesima giornata di Serie B, superano i liguri con un secco 0-2, un risultato che consente agli uomini di Sottil di riprendere la marcia positiva di inizio stagione.

Nelle ultime quattro gare erano infatti arrivati due pareggi e ben due sconfitte, un trend che aveva quindi portato Gliozzi e compagni a dover rinunciare al primo posto in classifica. Ora il ritorno al sorriso dopo due mesi, forse nel momento più importante della stagione.

L’ultimo successo risaliva al 2 novembre scorso, in occasione della sfida interna contro la Juve Stabia. Nieling e Gliozzi tra i marcatori di quella partita, proprio come successo al “Picco“. Una partita praticamente perfetta e mai messa in discussione, caratterizzata anche da tanta sfortuna (ben tre pali colpiti durante i 90 minuti) e diversi interventi importanti di Mascardi.

Dalla costanza di Tonoli alla solidità di Santoro, passando poi per Massolin, ormai divenuto una vera e proprio certezza. “Ho intravisto in lui qualità e genialità”, aveva dichiarato l’ex allenatore della Sampdoria alla vigilia dell’appuntamento contro la squadra di Donadoni. Parole che hanno trovato conferme anche sul campo.

Fattore Massolin

La gara del “Picco“, come detto, ha consegnato al Modena una nuova consapevolezza: a Massolin non si può proprio rinunciare. Il francese, fin dal primo minuto, è stato uno degli uomini più pericolosi per la difesa dello Spezia. Tanta spinta, abbinata a un’ottima tecnica. Giocate per i compagni di squadra, un gol sfiorato durante il primo tempo e un rigore procurato, poi revocato dal VAR dopo OFR.

Per il classe 2002, ennesima piacevole scoperta della sessione estiva di calciomercato del club modenese, si tratta della seconda partita da titolare. Dopo un primo periodo di adattamento al calcio italiano, in cui era comunque riuscito a mettere a segno un gol, ecco ora la conferma definitiva.

(Ri)ecco Gliozzi

La vittoria contro lo Spezia consente al Modena di ritrovare però anche un’altra certezza: Ettore Gliozzi. L’attaccante calabrese non andava a segno proprio dalla sfida contro la Juve Stabia, praticamente due mesi di astinenza dopo una partenza a tratti inarrestabile. Subentrato durante i minuti finali è stato artefice della seconda rete dei gialli, pochi istanti dopo il suo ingresso in campo.

Per l’ex Pisa si tratta dunque dell’ottavo gol in campionato, il secondo lontano dal “Braglia” durante questo girone d’andata. Numeri che permettono al classe 1995 di avvicinarsi nuovamente alla vetta della classifica marcatori, occupata attualmente dal ‘solito’ Joel Pohjanpalo. Conferme e nuove scoperte, il Modena riparte da qui.