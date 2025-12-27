Le parole del direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano sulla possibile partenza di Salvatore Esposito.

Lo Spezia torna a vincere dopo 2 sconfitte consecutive contro Modena e Frosinone battendo per 2-1 il Pescara. Al gol in apertura di Di Serio aveva risposto Dagasso ma nei minuti di recupero Artistico ha consegnato i tre punti ai padroni di casa.

Nel post partita c’è spazio per parlare della partita, ma non solo. Il direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano ha infatti commentato la situazione legata a Salvatore Esposito. Come raccontato, la Sampdoria ha puntato il centrocampista dello Spezia per la sessione invernale di calciomercato.

Il DS ha dichiarato: “La Sampdoria ha fatto un’offerta che noi abbiamo rimandato indietro, secondo noi non idonea al valore del calciatore. Sicuramente ci sono dei cicli che hanno un inizio e una fine, e la volontà di proseguire insieme deve esserci da entrambe le parti”.

Continua poi dicendo: “Ho sempre detto che chi è qui deve essere orgoglioso di indossare questa maglia, e questo non significa che Salvatore non lo sia più. Magari, al suo interno, ha delle motivazioni che non gli consentono attualmente di dare quel qualcosa in più. Noi dobbiamo pensare solo allo Spezia, che è la cosa che resta. Dobbiamo portare gente che è contenta di stare qui”.