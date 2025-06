Spezia, squalifica di cinque giornate per Vignali dopo la finale con la Cremonese

Arriva la decisione del Giudice Sportivo: stop di cinque turni per Luca Vignali dopo la finale playoff con la Cremonese.

Sono ufficialmente arrivati i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo gli ultimi minuti decisamente movimentati del match tra Spezia e Cremonese, valido per il ritorno della finale playoff di Serie B.

Tra i protagonisti soprattutto Luca Vignali, autore del gol che aveva riacceso le speranze della tifoseria bianconera. Una gioia momentanea cancellata, dopo pochi minuti, dall’espulsione diretta proprio del numero 32 dei liguri.

Il calciatore spezzino, infatti, ha ricevuto il cartellino rosso negli istanti finali della gara per un fallo di reazione ai danni di un avversario, che ha poi ricevuto le cure del mediche del caso per una “piccola fuoriuscita di sangue” come si legge sul dispositivo del Giudice Sportivo.

Punito anche l’attaccante Marco Nasti, espulso dall’arbitro Colombo durante i minuti di recupero per un intervento a palla lontana: “Squalifica per tre giornate effettive, per avere, al 54° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una gomitata al ventre un calciatore della squadra avversaria”. Ammende anche per le società: tremila euro nei confronti della Cremonese e dodicimila per lo Spezia. Di seguito il comunicato completo.

Spezia, cinque turni di stop per Vignali

La nota del Giudice Sportivo: “Squalifica per cinque gare effettive e ammenda di cinquemila euro a Vignali Luca (Spezia): per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria causando una piccola fuoriuscita di sangue”.

Il provvedimento nei confronti della società: “Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni, due dei quali causavano, al 36° del secondo tempo, l’interruzione della gara per circa un minuto, e alcune bottigliette di plastica sul terreno di giuoco”.