Le parole dell’allenatore bianconero dopo la gara con il Brescia.

Lo Spezia cade in casa contro il Brescia, al termine di una gara che si è messa subito in salita per la squadra bianconera.

Il gol a freddo di Borrelli, complice anche una lettura errata di Chichizola, ha infatti incanalato il match in direzione della squadra di Maran, con i padroni di casa poi costretti a inseguire per quasi 90 minuti. Una vittoria importante per i lombardi, adesso a +2 sulla zona playout.

E proprio quello delle gerarchie in porta è stato uno dei temi toccati in conferenza stampa dall’allenatore del club ligure: “Chichizola ha commesso sicuramente un piccolo errore di valutazione, ma non si può pensare che la responsabilità della sconfitta sia la sua. C’era tanto tempo per recuperare, forse si è un po’ esagerato su questo fronte”.

Poi la precisazione: “Questo argomento mi ha un po’ infastidito nelle ultime settimane, e ribadisco che non c’è nessuna imposizione societaria dietro la scelta dei portieri. Accetto consigli solo da mia mamma Flora“.

Le parole di Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia: “Nessuno può impormi le scelte. Se qualcuno la pensa così si sbaglia di grosso, o forse non mi conosce. C’è solo una persona che mi può dire cosa fare, ed è mia mamma. Su Chichizola e Gori non mi ha detto niente, probabilmente non sa nemmeno chi siano”.

Conclude: “Se mia mamma Flora domani mi dice di fare giocare qualcuno che non gioca mai io gli do la maglia numero dieci e la fascia di capitano, ma lo deve dire lei e nessun altro”.

