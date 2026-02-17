Sono ore importanti per il futuro della panchina dello Spezia, al bivio tra un ritorno di D’Angelo e la conferma di Donadoni: la situazione

Tom Roberts, proprietario dello Spezia, ha davanti a sè due scelte per la panchina della sua squadra: continuare ancora con Donadoni o esonerarlo per richiamare D’Angelo.

Questa la situazione legata alla panchina del club, con la società che si sta prendendo del tempo dopo aver raccolto tutte le informazioni per poi arrivare a una decisione finale.

In ogni caso Stillitano, presidente dello Spezia, arriverà in città per giovedì 19 febbraio in modo da essere vicino alla squadra.

La fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di mercoledì 18 febbraio.

Spezia, Donadoni o D’Angelo

Lo Spezia arriva da due sconfitte e due pareggi in Serie B. La posizione occupata è la diciottesima, che vale l’ultimo tassello della zona retrocessione.

Squadra che nelle prossime settimane sarà impegnata contro Cesena fuori casa e Reggiana in casa. Poi il Padova e il difficile scontro con il Monza.