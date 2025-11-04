Spezia, la proprietà ha deciso: Donadoni sarà il nuovo allenatore

Decisione nella notte da parte della proprietà dello Spezia: sarà addio con D’Angelo, al suo posto arriva Donadoni

Lo Spezia ha deciso. Sarà addio con Luca D’Angelo, dopo la sconfitta contro il Monza nell’ultimo turno di Serie B. Al suo posto è pronto Roberto Donadoni, pronto a tornare ad allenare in Italia dopo più di 6 anni: l’ultima esperienza risale infatti alla stagione 2018, quando il bergamasco era alla guida del Bologna.

I bianconeri puntano dunque alla scossa dopo un inizio di stagione deludente, con soli 7 punti raccolti in 11 partite e l’ultimo posto in classifica, insieme alla Sampdoria. La decisione della proprietà è arrivata nella notte: i liguri ripartiranno dall’esperienza di Donadoni. L’esordio è in programma per venerdì 7, in occasione del match contro il Bari.