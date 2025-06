Spezia, il ds Melissano: “Nessun dubbio su D’Angelo. Resta solo chi crede nel progetto”

Il direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano è intervenuto in conferenza stampa a seguito del rinnovo con il club fino al 2027

Il direttore sportivo Stefano Melissano ha parlato nella conferenza stampa organizzata dal club ligure in occasione del rinnovo del ds fino al 2027.

Il dirigente ha esordito tirando le somme della stagione da poco conclusa: “È stato un anno stupendo che purtroppo è finito come non avremmo voluto. Ora ci aspetta una stagione nuova, che riparte da zero ma con gli stessi buoni propositi di sempre“.

Melissano ha parlato degli obiettivi del club per il prossimo campionato: “Il primo pensiero deve essere fare 45 punti, poi ci si concentrerà su un obiettivo più elevato. La Serie B è un campionato abituato a sovvertire i pronostici e noi lo sappiamo bene“.

Il direttore sportivo ha fatto il punto sul mercato dello Spezia.

“Non riscatteremo Degli Innocenti”

Il ds ha dichiarato: “Ad oggi la cosa ufficiale è che la Proprietà ha riscattato Aurelio. Oggi il mercato procede lento, tra riscatti e controriscatti. Noi abbiamo le idee chiare e siamo convinti che riusciremo a comporre una squadra degna di entrare dentro al Picco. A me spetta solo creare una rosa valida, la parola passerà poi all’allenatore Luca D’Angelo“.

Melissano ha parlato di due protagonisti della stagione spezzina, Salvatore Esposito e Przemyslaw Wisniewski: “Facendo un campionato di così alto livello sicuramente avranno attirato le attenzioni da parte di alcuni club di Serie A. Al momento anche in questo caso non c’è nessuna trattativa in corso“. Il ds ha commentato anche l’addio di Pio Esposito e la situazione riguardante Degli Innocenti: “Esposito ce lo siamo goduti due anni, sostituirlo non sarà semplice, ma all’interno di una rosa non c’è solo un giocatore. Degli Innocenti ad oggi non verrà riscattato, vedremo cosa succederà ma in questo momento non è una nostra priorità“.

“A Spezia rimane chi crede nel progetto”

“A Spezia dovrà rimanere chi crede nel nostro progetto, chi ha mal di pancia è giusto che parta“. Queste le parole del direttore sportivo bianconero che ha proseguito dicendo: “Non vogliamo più correre il rischio di tenere in rosa giocatori scontenti, come accaduto in precedenza. Quindi se i giocatori vogliono stare qua con noi noi li accetteremmo a braccia aperte, chi invece vorrà partire verrà accontentato se ci saranno le giuste condizioni“.

Melissano ha parlato anche dell’allenatore Luca D’Angelo: “Con il mister non ci sono mai stati dubbi, è chiaro che dopo una sconfitta del genere è giusto che ognuno voglia farsi una disanima di energia, di carica, ma non di motivazione. Sotto questo punto di vista al nostro allenatore non mancherà mai la motivazione di stare dentro lo Spezia“. Il ds ha concluso con un commento sull’addio di Nicolò Bertola, prossimo alla firma con l’Udinese: “Sul caso Bertola rimane un po’ di delusione, Nicolò in campo si è dimostrato un professionista eccezionale, su altre dinamiche purtroppo entrano in gioco vari fattori quindi su questo un po’ di delusione c’è“.