Spezia, al momento si va verso la conferma di D’Angelo
Nonostante la sconfitta contro il Monza, la volontà della dirigenza dello Spezia sembra quella di andare avanti con D’Angelo
Dopo la sconfitta per 1-0 all’U-Power Stadium contro il Monza, lo Spezia rimane a 7 punti in coda alla classifica della Serie B.
Nonostante l’inizio di stagione complicato, il management del club sembra intenzionato a confermare la posizione dell’allenatore Luca D’Angelo.
L’atteggiamento della squadra è stato infatti positivo, anche a dispetto della sconfitta.
Nella notte ci sarà comunque un confronto tra dirigenza e proprietà.
I numeri dello Spezia in stagione
Dopo la finale playoff persa contro la Cremonese nella passata stagione, il 2025/26 dei bianconeri è iniziato nel peggiore dei modi. Lo Spezia ha infatti vinto una sola partita delle prime 11 in Serie B.
Per il resto sono arrivati 4 pareggi e ben 6 sconfitte. La squadra di D’Angelo ha segnato 10 gol a fronte di 15 subiti.