Spezia, si valuta l’esonero di D’Angelo: in pole position Moreno Longo per la successione
Il club ligure pensa al cambio in panchina dopo i recenti risultati e con una sosta nazionali alle porte: c’è già il nome per il post.
Lo Spezia valuta l’esonero di Luca D’Angelo dopo un avvio molto complicato in Serie B nel quale sono stati raccolti solo 2 punti in 7 giornate.
Il club riflette e pensa già al post, con in prima fila il nome di Moreno Longo.
Ci sono già stati dei contatti con l’allenatore, si aspetta di capire entro sera se la decisione finale sarà quella di puntare su di lui.
Nella giornata di ieri, sabato 4 ottobre 2025, lo Spezia ha perso per 2-1 contro il Palermo ed è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in stagione in Serie B. Il club, quindi, sfrutterebbe la sosta per le nazionali per iniziare un nuovo ciclo.