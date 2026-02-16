L’allenatore, contattato dall’Avellino, può tornare allo Spezia. La proprietà non ha ancora preso una decisione definitiva

A La Spezia c’è la possibilità che torni in panchina Luca D’Angelo. L’allenatore, contattato nelle scorse ore dall’Avellino dopo l’esonero di Biancolino, è legato alla piazza e dunque è molto difficile che possa accettare la proposta avellinese.

È bene sottolineare che lo Spezia non ha ancora preso una decisione sul futuro di Roberto Donadoni. Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri c’è stata una contestazione fuori dal “Picco” dopo la sconfitta dei liguri per 0-2 contro il Frosinone.

D’Angelo si può liberare unilateralmente dal vincolo con lo Spezia. Il 54enne è stato esonerato prima dello scorso 20 dicembre (precisamente il 4 novembre) e ciò gli permetterebbe di sedere sulla panchina di un altra squadra senza bisogno di concordare la risoluzione consensuale con il club.

Tuttavia, D’Angelo vuole aspettare a prendere una decisione e iniziare una nuova avventura altrove. Qualora lo Spezia chiamasse, l’allenatore accetterebbe di tornare al “Picco” dato il legame con i tifosi e con la società.