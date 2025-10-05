La proprietà dello Spezia conferma la fiducia in Luca D’Angelo nonostante il difficile avvio e i contatti con Moreno Longo

Lo Spezia va avanti con D’Angelo. Questa la decisione della proprietà statunitense, che ha deciso di ribadire la fiducia nei confronti dell’allenatore protagonista della scorsa stagione.

L’ex Pisa, infatti, aveva raggiunto la finale playoff e durante la scorsa estate aveva rinnovato fino al 30 giugno 2027.

Nonostante i contatti con Moreno Longo, dunque, il club bianconero ha deciso di continuare con D’Angelo. Nelle prime 7 partite i liguri hanno ottenuto tre punti.